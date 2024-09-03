Главком о Полтаве: РФ била "Искандерами", в расследование включили службу правопорядка ВСУ

Офис генпрокурора сообщал о 51 погибшем человеке и более 200 раненых из-за российского удара

Александр Сырский (Фото: Telegram главнокомандующего)

Россияне ударили по учебному и медицинскому заведениям в Полтаве двумя ракетами "Искандер", к расследованию привлечена Военная служба правопорядка. Об этом сообщил командующий ВСУ Александр Сырский.

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"Сегодня утром российские террористы нанесли удар по учебному заведению в городе Полтава. Также попадание было и по территории соседнего лечебного заведения. По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер". К сожалению, многие погибшие и раненые. Десятки людей оказались под завалами" , – написал он.

По словам главкома, Военная служба правопорядка в ВСУ "максимально привлечена" к оперативному расследованию удара.

По состоянию на 18:19 Офис генпрокурора сообщал о 51 погибшем человеке и более 200 раненых из-за российского удара. Предварительно атаку осуществили баллистическими ракетами "Искандер-М".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института связи (это военное учебное заведение).

Президент сообщил, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего. С завтрашнего дня в Полтавской области объявлен трехдневный траур.

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