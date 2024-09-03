Россияне ударили по зданию одного из университетов Сум

Российская управляемая авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Вечером 3 сентября россияне ударили по зданию одного из университетов города Сумы, сообщила обладминистрация.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По предварительным данным, россияне применили управляемые авиабомбы, на месте работают необходимые службы.

Последствия атаки уточняются.

Других подробностей пока нет.

Днем россияне ударили двумя ракетами, предварительно "Искандер-М", по учебному и медицинскому заведениям в Полтаве. По состоянию на 18:19 Офис генпрокурора сообщал о 51 погибшем человеке и более 200 раненых из-за российского удара.

Офис генпрокурора сообщал о 51 погибшем человеке и более 200 раненых из-за российского удара. Президент Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института связи (военное учебное заведение).

Главком ВСУ сообщил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.

Читайте также: Ракетный удар по награждению 128 бригады – Умеров объявил результаты проверки