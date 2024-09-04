Росіяни атакували Львів ракетами й "шахедами": є травмовані, зокрема дитина

Наслідки атаки (Фото: Telegram-канал Андрія Садового)

Вранці в середу, 4 вересня, у Львові було чутно серію вибухів. Про це повідомила кореспондентка LIGA.net.

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Перші вибухи було чутно близько 05:00. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький попереджав про загрозу "шахедів". О 04:53 та о 05:17 він повідомив про роботу в області протиповітряної оборони.

Близько 05:40 Повітряні сили попереджали про дві групи крилатих ракет та про швидкісну ціль через Житомирську область курсом на Львівську область. О 05:50 у Львові пролунали два потужні вибухи. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про роботу ППО і закликав залишатися в укриттях.

О 06:16 Козицький написав, що унаслідок обстрілу у Львові пошкоджено житлові будинки, профільні служби скерували на місце.

ДОПОВНЕНО О 06:35. Садовий повідомив, що є загоряння житлових будинків в районі залізничного вокзалу. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських та Мельника.

Мер міста додав, що учні двох шкіл – "Арніки" та школи №17 у середу залишаються вдома.

ДОПОВНЕНО О 07:00. Вже відомо про шість постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед травмованих - 10-річний хлопчик, написав мер міста.

3 вересня росіяни вдарили двома ракетами, попередньо "Іскандер-М", по навчальному та медичному закладах у Полтаві. Станом на вечір вівторка ОГП повідомляв про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

Президент Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку.

Головком ЗСУ повідомив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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