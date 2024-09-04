Россияне атаковали Львов ракетами и "шахедами": есть травмированные, в частности ребенок

В результате обстрела во Львове повреждены жилые дома, сообщил глава ОВА Козицкий

Последствия атаки (Фото: Telegram-канал Андрея Садового)

Утром в среду, 4 сентября, во Львове была слышна серия взрывов. Об этом сообщила корреспондентка LIGA.net.

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Первые взрывы были слышны около 05:00. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий предупреждал об угрозе "шахедов". В 04:53 и в 05:17 он сообщил о работе в области противовоздушной обороны.

Около 05:40 Воздушные силы предупреждали о двух группах крылатых ракет и скоростной цели через Житомирскую область курсом на Львовскую область. В 05:50 во Львове прогремели два мощных взрыва. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в укрытиях.

В 06:16 Козицкий написал, что в результате обстрела во Львове повреждены жилые дома, профильные службы направили на место.

ДОПОЛНЕНО В 06:35. Садовый сообщил, что есть возгорание жилых домов в районе железнодорожного вокзала. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских и Мельника.

Мэр города добавил, что учащиеся двух школ – "Арники" и школы №17 в среду остаются дома.

3 сентября россияне ударили двумя ракетами, предварительно "Искандер-М", по учебному и медицинскому заведениям в Полтаве. По состоянию на вечер вторника ОГП сообщал о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

Президент Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института связи.

Главком ВСУ сообщил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.

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