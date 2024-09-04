Увеличилось число погибших и раненых в результате удара по учебному заведению в Полтаве
Спасатели (Фото: ГСЧС Украины)

Число погибших и раненых в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным спасателей, по состоянию на утро среды, 4 сентября, известно о 53 погибших. Кроме того, пострадали 298 человек.

Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным, под завалами может находиться еще до пяти человек, заявили в ГСЧС.

Работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

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