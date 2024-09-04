"Путин пытается сломить волю народа". Байден отреагировал на ракетный удар по Полтаве
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал удар по Полтаве, в результате которого погибли более 50 человек, напоминанием о попытках российского диктатора Владимира Путина сломить волю украинского народа. Заявление американского президента обнародовано на сайте Белого дома.
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"Я решительно осуждаю эту ужасную атаку. Эта атака – трагическое напоминание о постоянных и возмутительных попытках Путина сломить волю свободного народа. Но два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо", – написал Байден.
Он добавил, что США продолжат стоять вместе с украинским народом, в частности, предоставляя системы противовоздушной обороны и другие средства, необходимые для защиты страны.
"Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день, и каждый день США поддерживают его", – резюмировал американский президент.
- 3 сентября россияне ударили двумя ракетами, предварительно "Искандер-М", по учебному и медицинскому заведениям в Полтаве. По состоянию на вечер вторника ОГП сообщал о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.
- Президент Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института связи.
- Главком ВСУ сообщил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.
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