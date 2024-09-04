Байден відреагував на ракетний удар по Полтаві

Джо Байден заявив, що США і далі стоятимуть разом з українським народом, зокрема надаючи озброєння

Джо Байден (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав удар по Полтаві, унаслідок якого загинули понад 50 людей, нагадуванням про спроби російського диктатора Володимира Путіна зламати волю українського народу. Заява американського президента оприлюднена на сайті Білого дому.

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"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно", – написав Байден.

Він додав, що США і далі стоятимуть разом з українським народом, зокрема надаючи системи протиповітряної оборони й інші засоби, необхідні для захисту країни.

"Росія не переможе у цій війні. Народ України переможе. І в цей трагічний день, і щодня США підтримують його", – резюмував американський президент.

3 вересня росіяни вдарили двома ракетами, попередньо "Іскандер-М", по навчальному та медичному закладах у Полтаві. Станом на вечір вівторка ОГП повідомляв про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

Президент Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку.

Головком ЗСУ повідомив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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