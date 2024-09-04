Зросла кількість загиблих і травмованих унаслідок удару по навчальному закладу в Полтаві

Під завалами можуть перебувати ще до п’яти осіб, повідомили рятувальники

Рятувальники (Фото: ДСНС України)

Кількість загиблих та поранених у результаті російського удару по навчальному закладу у Полтаві зросла. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За даними рятувальників, станом на ранок середи, 4 вересня, відомо про 53 загиблих. Крім цього, постраждали 298 осіб.

Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами може перебувати ще до п’яти осіб, заявили в ДСНС.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

3 вересня росіяни вдарили двома ракетами — попередньо, "Іскандер-М", по навчальному та медичному закладах у Полтаві.

Президент Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку.

Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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