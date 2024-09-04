Зросла кількість загиблих і травмованих унаслідок удару по навчальному закладу в Полтаві
Рятувальники (Фото: ДСНС України)

Кількість загиблих та поранених у результаті російського удару по навчальному закладу у Полтаві зросла. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними рятувальників, станом на ранок середи, 4 вересня, відомо про 53 загиблих. Крім цього, постраждали 298 осіб.

Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами може перебувати ще до п’яти осіб, заявили в ДСНС.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

Читайте також: Байден відреагував на ракетний удар по Полтаві

війнаполтаваракетна атака