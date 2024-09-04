У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи: РФ вбила сім і поранила понад 50 людей

Серед загиблих – двоє дітей семи та 14 років

Наслідки атаки (Фото: ДСНС Львівської області)

У Львові завершені аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків російського ракетного удару. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією рятувальників, унаслідок атаки семеро людей загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей семи та 14 років. Ще 53 людини отримали травми.

Працівники ДСНС врятували 12 людей, йдеться у повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що серед жертв російської атаки – мати Євгенія та троє доньок – Ярина, Дарина та Емілія Базилевич. Після обстрілу живим залишився лише чоловік.

"Позаду стоїть Ярина Базилевич. Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі "Львів – молодіжна столиця Європи 2025". У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє", – написав мер міста.

Фото: Telegram-канал Андрія Садового

Уранці 4 вересня у Львові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами й безпілотниками.

У Львівській області через атаку РФ частково знеструмлена залізниця, потяги відправляють із затримками.

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