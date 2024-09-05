Полтава. ГСЧС завершила поисково-спасательные работы, продолжается идентификация погибших
В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по учебному заведению, продолжается идентификация останков тел погибших, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Ведомство сообщило об окончании аварийно-спасательных работ: в результате атаки РФ погибли 55 человек, пострадали – 328.
Это число жертв ГСЧС сообщала в 14:55 – тогда предполагалось, что под завалами еще находятся люди.
Сейчас специалисты идентифицируют найденные останки человеческих тел.
- 3 сентября россияне ударили двумя ракетами (предварительно "Искандер-М") по учебному заведению в Полтаве – военному Институту связи, а также медицинскому заведению.
- Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института.
- Главком ВСУ Сырский заявил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.
Читайте также: "Прямое попадание по нашему корпусу". Ракетный удар по Институту связи в Полтаве – какие выводы