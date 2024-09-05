Полтава. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, триває ідентифікація загиблих
Фото: ДСНС

У Полтаві завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по навчальному закладу, продовжується ідентифікація решток тіл загиблих, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Відомство повідомило про закінчення аварійно-рятувальних робіт: унаслідок атаки РФ загинули 55 людей, постраждали – 328.

Щодо цієї ж кількості жертв ДСНС повідомляла о 14:55 – тоді припускалось, що під завалами ще перебувають люди.

Зараз фахівці ідентифікують вилучені рештки людських тіл.

Читайте також: "Пряме влучання по нашому корпусу". Ракетний удар по Інституту зв'язку у Полтаві – які висновки

війнаатакадснсполтаваУДАР