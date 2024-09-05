Полтава. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, триває ідентифікація загиблих

Напередодні припускалося, що під завалами ще перебувають люди, але це не справдилося

Фото: ДСНС

У Полтаві завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по навчальному закладу, продовжується ідентифікація решток тіл загиблих, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Відомство повідомило про закінчення аварійно-рятувальних робіт: унаслідок атаки РФ загинули 55 людей, постраждали – 328.

Щодо цієї ж кількості жертв ДСНС повідомляла о 14:55 – тоді припускалось, що під завалами ще перебувають люди.

Зараз фахівці ідентифікують вилучені рештки людських тіл.

3 вересня росіяни вдарили двома ракетами (попередньо, "Іскандер-М") по навчальному закладу у Полтаві – військовому Інституту зв'язку, а також медичному закладу.

Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту.

Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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