Полтава. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, триває ідентифікація загиблих
У Полтаві завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по навчальному закладу, продовжується ідентифікація решток тіл загиблих, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Відомство повідомило про закінчення аварійно-рятувальних робіт: унаслідок атаки РФ загинули 55 людей, постраждали – 328.
Щодо цієї ж кількості жертв ДСНС повідомляла о 14:55 – тоді припускалось, що під завалами ще перебувають люди.
Зараз фахівці ідентифікують вилучені рештки людських тіл.
- 3 вересня росіяни вдарили двома ракетами (попередньо, "Іскандер-М") по навчальному закладу у Полтаві – військовому Інституту зв'язку, а також медичному закладу.
- Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту.
- Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.
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