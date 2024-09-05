Удар по Полтавському військовому інституту зв'язку. Вже 55 загиблих і 328 поранених – фото

Фото: ДСНС

Уже до 55 осіб збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного удару Росії по Полтаві 3 вересня. Ще 328 людей постраждали, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники зазначили, що частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу.

Ймовірно, під завалами ще перебувають люди.

На цей час розібрано й вивезено понад 2000 тонн будівельного сміття.

3 вересня росіяни вдарили двома ракетами — попередньо, "Іскандер-М", по навчальному закладу у Полтаві.

Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку.

Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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