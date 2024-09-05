Удар по Полтавскому военному институту связи. Уже 55 погибших и 328 раненых – фото
Уже до 55 человек увеличилось количество погибших в результате ракетного удара России по Полтаве 3 сентября. Еще 328 человек пострадали, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Спасатели отметили, что частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса.
Вероятно, под завалами еще находятся люди.
В настоящее время разобрано и вывезено более 2000 тонн строительного мусора.
- 3 сентября россияне ударили двумя ракетами – предварительно, "Искандер-М", по учебному заведению в Полтаве.
- Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института связи.
- Главком ВСУ Сырский заявил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.
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