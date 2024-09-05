Удар по Полтавскому военному институту связи. Уже 55 погибших и 328 раненых – фото

Сотни людей получили ранения в результате российской ракетной атаки на учебное заведение

Фото: ГСЧС

Уже до 55 человек увеличилось количество погибших в результате ракетного удара России по Полтаве 3 сентября. Еще 328 человек пострадали, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели отметили, что частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса.

Вероятно, под завалами еще находятся люди.

В настоящее время разобрано и вывезено более 2000 тонн строительного мусора.

3 сентября россияне ударили двумя ракетами – предварительно, "Искандер-М", по учебному заведению в Полтаве.

Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института связи.

Главком ВСУ Сырский заявил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.

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