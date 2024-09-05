Зеленський говорив з Макроном: необхідність дозволу бити по аеродромах РФ та військова допомога

Зокрема, обговорили майбутній "Рамштайн", необхідність дозволу на удари по російських аеродромах та військову допомогу

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: THIBAULT CAMUS / EPA)

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з французьким лідером Емманюелем Макроном – зокрема, обговорили майбутній "Рамштайн", дозвіл на удари по російських аеродромах та військову допомогу.

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Зеленський привітав Макрона з призначенням нового прем'єр-міністра Франції Мішеля Барньє. Французький лідер висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах України.

Напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" лідери обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового французького пакета військової допомоги, а також говорили про можливість спільного виробництва деяких видів озброєння.

Зеленський наголосив Макрону: Україні вкрай потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, з яких злітають російські літаки-носії керованих авіабомб – і країна розраховує на єдність союзників у цьому питанні. Україна завдає ударів по російських аеродромах своїми дронами, але не має дозволу завдавати таких ударів далекобійними ракетами, отриманими від партнерів.

Також український лідер поінформував Макрона про основні потреби України, зокрема у засобах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та артилерії.

Сторони домовилися про наступні контакти, зокрема стосовно як реалізації двосторонньої безпекової угоди, так і в межах спільного механізму Ukraine Security Compact.

"Україна цінує підтримку з боку Франції в захисті життів наших людей і сподівається на подальшу взаємодію, як змусить відповісти країну-терориста за її злочини", – підсумував Зеленський.

Напередодні Зеленський заявив, що питання дозволу бити західною далекобійною зброєю по території Росії залежить винятково від чотирьох країн – США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Зокрема, Франція постачає Україні далекобійні ракети SCALP. Вони є в кількох модифікаціях дальністю від 290 км до 560 км.

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