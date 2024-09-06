"Росія всюди зі своєю розвідкою". Зеленський розкрив, чому Курська операція була в секреті

Володимир Зеленський та Олександр Сирський (Скриншот з відео)

Рішення про Курську операцію ухвалювали президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський – про план не повідомляли партнерам, тому що Росія присутня "всюди" зі своєю розвідкою. Про це голова української держави повідомив на сесії міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії.

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Президент зазначив, що Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі США, Євросоюзу та Великої Британії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область.

РФ вирішила вдатися до цього після того, як їй не вдалося окупувати Харків, пояснив Зеленський.

Він заявив, що після отримання цієї інформації разом із головкомом Сирським ухвалили рішення про операцію у Курській області.

"Ми вирішили: так, нам потрібно зробити це швидше. І ніхто не повинен знати [про операцію]. Це не тому, що ми не поважаємо когось – ні, це не про це. Росія всюди просто зі своєю розвідкою, всюди. Ось чому ми повинні були користуватися цією інформацією дуже обережно, дуже конфіденційно", – розповів голова держави.

І Україна мала успіх, тому й вдалося захистити Сумську область завдяки Курській операції, зазначив Зеленський.

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