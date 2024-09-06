"Росія всюди зі своєю розвідкою". Зеленський розкрив, чому Курська операція була в секреті
Рішення про Курську операцію ухвалювали президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський – про план не повідомляли партнерам, тому що Росія присутня "всюди" зі своєю розвідкою. Про це голова української держави повідомив на сесії
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Президент зазначив, що Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі США, Євросоюзу та Великої Британії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область.
РФ вирішила вдатися до цього після того, як їй не вдалося окупувати Харків, пояснив Зеленський.
Він заявив, що після отримання цієї інформації разом із головкомом Сирським ухвалили рішення про операцію у Курській області.
"Ми вирішили: так, нам потрібно зробити це швидше. І ніхто не повинен знати [про операцію]. Це не тому, що ми не поважаємо когось – ні, це не про це. Росія всюди просто зі своєю розвідкою, всюди. Ось чому ми повинні були користуватися цією інформацією дуже обережно, дуже конфіденційно", – розповів голова держави.
І Україна мала успіх, тому й вдалося захистити Сумську область завдяки Курській операції, зазначив Зеленський.
- Напередодні головком ЗСУ підтверджував, що РФ хотіла здійснити атаку з Курської області до початку української операції. Також він назвав шість ключових цілей України, зокрема відволікання російських сил та взяття військовополонених.
- Ще Сирський повідомив, що Україна зупинила російське просування на Покровському напрямку – за останні шість днів росіяни не просунулися там "ні на метр", на що вплинула Курська операція. Зеленський повідомляв, що на Курщині зосереджено близько 60 000 російських солдатів.
- Після початку Курської операції очільник Сумської ОВА повідомив, що зменшилася кількість російських обстрілів області зі ствольної зброї та кількість жертв. Водночас росіяни продовжують бити по області іншим озброєнням: 6 вересня, попередньо, вдарили трьома КАБами по Краснопіллю, убили людину, ще п'ятьох осіб поранили.
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