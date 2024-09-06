"РФ повсюду со своей разведкой". Зеленский раскрыл, почему Курская операция была в секрете
Решение о Курской операции принимали президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский – о плане не сообщали партнерам, потому что российская разведка присутствует "везде". Об этом глава украинского государства сообщил на сессии
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Президент отметил, что у Украины была информация от своей разведки и партнеров из США, Евросоюза и Великобритании о том, что Россия хочет попытаться атаковать Сумскую область.
РФ решила пойти на это после того, как ей не удалось оккупировать Харьков, пояснил Зеленский.
Он заявил, что после получения этой информации вместе с главкомом Сырским приняли решение об операции в Курской области.
"Мы решили: так, нам нужно сделать это быстрее. И никто не должен знать [об операции]. Это не потому, что мы не уважаем кого-то – нет, это не об этом. Россия повсюду просто со своей разведкой, повсюду. Вот почему мы должны были пользоваться этой информацией очень осторожно, очень конфиденциально", – рассказал глава государства.
И Украина имела успех, потому и удалось защитить Сумскую область благодаря Курской операции, отметил Зеленский.
- Накануне главком ВСУ подтверждал, что РФ хотела совершить атаку из Курской области до начала украинской операции. Также он назвал шесть ключевых целей Украины, в частности отвлечение российских сил и взятие военнопленных.
- Еще Сырский сообщил, что Украина остановила российское продвижение на Покровском направлении – за последние шесть дней россияне не продвинулись там "ни на метр", на что повлияла Курская операция. Зеленский сообщал, что в Курской области сосредоточено около 60 000 российских солдат.
- После начала Курской операции глава Сумской ОВА сообщил, что уменьшилось количество российских обстрелов области из ствольного оружия и количество жертв. В то же время россияне продолжают бить по области другим вооружением: 6 сентября, предварительно, ударили тремя КАБами по Краснополью, убили человека, еще пятерых ранили.
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