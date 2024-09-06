"РФ повсюду со своей разведкой". Зеленский раскрыл, почему Курская операция была в секрете

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Скриншот с видео)

Решение о Курской операции принимали президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский – о плане не сообщали партнерам, потому что российская разведка присутствует "везде". Об этом глава украинского государства сообщил на сессии международного форума "Амброзетти" в Италии.

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Президент отметил, что у Украины была информация от своей разведки и партнеров из США, Евросоюза и Великобритании о том, что Россия хочет попытаться атаковать Сумскую область.

РФ решила пойти на это после того, как ей не удалось оккупировать Харьков, пояснил Зеленский.

Он заявил, что после получения этой информации вместе с главкомом Сырским приняли решение об операции в Курской области.

"Мы решили: так, нам нужно сделать это быстрее. И никто не должен знать [об операции]. Это не потому, что мы не уважаем кого-то – нет, это не об этом. Россия повсюду просто со своей разведкой, повсюду. Вот почему мы должны были пользоваться этой информацией очень осторожно, очень конфиденциально", – рассказал глава государства.

И Украина имела успех, потому и удалось защитить Сумскую область благодаря Курской операции, отметил Зеленский.

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