Сырский: Украине удалось остановить продвижение РФ под Покровском

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина остановила российское продвижение на Покровском направлении – за последние шесть дней россияне не продвинулись там "ни на метр". Об этом военный заявил в интервью CNN.

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Генерал сообщил, что Москва перебросила десятки тысяч военных в Курск, включая некоторых из своих лучших десантно-штурмовых подразделений.

Сырский признал, что Украина испытывала огромное давление в районе Покровска, но заявил, что Силам обороны удалось остановить продвижение РФ на направлении.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", – добавил главком ВСУ.

По его словам, Украина лишила Россию способности маневрировать и развертывать свои подкрепления по другим направлениям – и это ослабление оккупантов ощущается и в других районах.

При этом Украина отмечает, что количество артиллерийских обстрелов и интенсивность наступления россиян снизились, добавил Сырский.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области сосредоточено около 60 тысяч российских солдат.

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для России сейчас является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

По данным Донецкой ОВА, в Покровске по состоянию на 4 сентября находилось 26 000 человек, в том числе 1076 детей. За последний месяц из города были эвакуированы более 20 000 человек.

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