Сирський: Україні вдалося зупинити просування РФ під Покровськом

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна зупинила російське просування на Покровському напрямку – за останні шість днів росіяни не просунулися там "ні на метр". Про це військовий заявив в інтерв'ю CNN.

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Генерал повідомив, що Москва перекинула десятки тисяч військових до Курська, включно з деякими зі своїх найкращих десантно-штурмових підрозділів.

Сирський визнав, що Україна зазнавала величезного тиску у районі Покровська, але заявив, що Силам оборони вдалося зупинити просування РФ на напрямку.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", – додав головком ЗСУ.

За його словами, Україна позбавила Росію здатності маневрувати та розгортати свої підкріплення з інших напрямків – і це ослаблення окупантів відчувається й у інших районах.

При цьому Україна відзначає, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступу росіян зменшилися, додав Сирський.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у Курській області зосереджено близько 60 000 російських солдатів.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для Росії наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

За даними Донецької ОВА, у Покровську станом на 4 вересня перебувало 26 000 осіб, зокрема 1076 дітей. За останній місяць із міста евакуювалися понад 20 000 людей.

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