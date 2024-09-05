Росія стягнула до Курської області 60 000 солдатів – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У Курській області зосереджено близько 60 000 російських солдатів. Про це сказав в інтерв'ю NBC News президент Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, РФ відтягнула частину підрозділів із Запорізької та Херсонської областей. На Покровському напрямку сили противника не зменшилися.

"Вони стягнули туди (у Курську область. – Ред.) близько 60 000 солдатів. Вони відтягли сили з деяких місць, де нам загрожували складнощі, тому що у нас не було тих же пакетів зброї. І ми розуміли, що сили 1:12, уявіть собі", – сказав президент.

Зеленський додав, що неважливо, скільки солдатів залучила Україна на різних ділянках фронту, якщо у них лише один снаряд, а у противника їх 12. І зараз українське військове командування намагається розумно підходити до цього питання, щоб грамотно протидіяти ворогові.

27 вересня головком ЗСУ Олександр Сирський казав, що Росія перекинула під Курськ 30 тисяч військових з України. Він підкреслював, що ця цифра збільшується.

Зеленський заявив, що ЗСУ у Курській області виконують абсолютно всі поставлені завдання.

Військові ССО показали, як знищують логістику армії РФ у Курській області.

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