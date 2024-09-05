Россия стянула в Курскую область уже 60 000 солдат – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В Курской области сосредоточенно уже около 60 000 российских солдат. Об этом сказал в интервью NBC News президент Владимир Зеленский

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По его словам, РФ оттянула часть подразделений с Запорожской и Херсонской областей. Но на Покровском направлении силы противника не уменьшились.

"Они стянули туда (в Курскую область – ред.) около 60 000 солдат. Они оттянули силы с некоторых мест, где нам грозили сложности, потому что у нас не было тех же пакетов оружия. И мы понимали, что силы 1:12, представьте себе", – сказал президент.

Зеленский добавил, что неважно сколько солдат задействовала Украина на разных участках фронта, если у них всего один снаряд, а у противника их 12. И сейчас украинское военное командование старается разумно подходить к этому вопросу, чтобы грамотно противодействовать врагу.

27 августа главком ВСУ Александр Сырский говорил, что Россия стянула под Курск 30 000 военных из Украины. Он подчеркивал, что эта цифра растет.

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