Россия стянула в Курскую область уже 60 000 солдат – Зеленский
В Курской области сосредоточенно уже около 60 000 российских солдат. Об этом сказал в интервью NBC News президент Владимир Зеленский.
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По его словам, РФ оттянула часть подразделений с Запорожской и Херсонской областей. Но на Покровском направлении силы противника не уменьшились.
"Они стянули туда (в Курскую область – ред.) около 60 000 солдат. Они оттянули силы с некоторых мест, где нам грозили сложности, потому что у нас не было тех же пакетов оружия. И мы понимали, что силы 1:12, представьте себе", – сказал президент.
Зеленский добавил, что неважно сколько солдат задействовала Украина на разных участках фронта, если у них всего один снаряд, а у противника их 12. И сейчас украинское военное командование старается разумно подходить к этому вопросу, чтобы грамотно противодействовать врагу.
27 августа главком ВСУ Александр Сырский говорил, что Россия стянула под Курск 30 000 военных из Украины. Он подчеркивал, что эта цифра растет.
- Зеленский заявил, что ВСУ в Курской области выполняют абсолютно все поставленные задачи.
- Военные ССО показали, как уничтожают логистику армии РФ в Курской области.
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