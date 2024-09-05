Россия стянула в Курскую область уже 60 000 солдат – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В Курской области сосредоточенно уже около 60 000 российских солдат. Об этом сказал в интервью NBC News президент Владимир Зеленский.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, РФ оттянула часть подразделений с Запорожской и Херсонской областей. Но на Покровском направлении силы противника не уменьшились.

"Они стянули туда (в Курскую область – ред.) около 60 000 солдат. Они оттянули силы с некоторых мест, где нам грозили сложности, потому что у нас не было тех же пакетов оружия. И мы понимали, что силы 1:12, представьте себе", – сказал президент.

Зеленский добавил, что неважно сколько солдат задействовала Украина на разных участках фронта, если у них всего один снаряд, а у противника их 12. И сейчас украинское военное командование старается разумно подходить к этому вопросу, чтобы грамотно противодействовать врагу.

27 августа главком ВСУ Александр Сырский говорил, что Россия стянула под Курск 30 000 военных из Украины. Он подчеркивал, что эта цифра растет.

Зеленский заявил, что ВСУ в Курской области выполняют абсолютно все поставленные задачи.

Военные ССО показали, как уничтожают логистику армии РФ в Курской области.

Читайте также: Рядовой состав ВСУ узнал о Курской операции менее чем за сутки до старта – ДШВ