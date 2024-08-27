Сирський: Росія перекинула близько 30 000 військових з України на Курський напрямок
Росія перекинула близько 30 000 військових з України на Курський напрямок. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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"Курська операція відвернула значну кількість сил противника. На цей час ми можемо констатувати, що близько 30 000 військовослужбовців армії РФ було перекинуто на Курський напрямок, і ця цифра зростає", – заявив він.
За його словами, Росія намагається знімати підрозділи з інших напрямків фронту, окрім Покровського — там ворог навпаки збільшує зусилля.
"Ми контролюємо 100 населених пунктів і 1294 кв. км на Курщині. У полон узято 594 росіян", – підсумував головком.
- 24 серпня 2024 року президент Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумщини.
- Також у День Незалежності відбувся 55-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 115 військовослужбовців. Комбриг Азову повідомив, що на обміні не було захисників із бригади.
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