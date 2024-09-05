Сырский подтвердил, что РФ хотела атаковать из Курской области, и назвал ключевые цели ВСУ

Александр Сырский (Фото: Telegram главкома)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ хотела совершить атаку из Курской области до начала украинской операции. В интервью CNN он озвучил шесть ключевых целей Украины, в частности – отвлечение российских сил и взятие военнопленных.

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По его словам, Россия хотела совершить новую атаку из Курской области до начала украинской операции.

Сырский считает, что операция в Курской области стала успехом.

"Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали их действиям. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день", – объяснил главком ВСУ.

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Он наметил следующие ключевые цели украинской операции в Курской области:

→ не дать России использовать область в качестве плацдарма для нового наступления;

→ отвлечь российские силы из других направлений;

→ создать зону безопасности;

→ предотвратить обстрелы гражданских объектов через границу;

→ взять военнопленных;

→ поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.

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