Сырский подтвердил, что РФ хотела атаковать из Курской области, и назвал ключевые цели ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ хотела совершить атаку из Курской области до начала украинской операции. В интервью CNN он озвучил шесть ключевых целей Украины, в частности – отвлечение российских сил и взятие военнопленных.
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По его словам, Россия хотела совершить новую атаку из Курской области до начала украинской операции.
Сырский считает, что операция в Курской области стала успехом.
"Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали их действиям. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день", – объяснил главком ВСУ.
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Он наметил следующие ключевые цели украинской операции в Курской области:
→ не дать России использовать область в качестве плацдарма для нового наступления;
→ отвлечь российские силы из других направлений;
→ создать зону безопасности;
→ предотвратить обстрелы гражданских объектов через границу;
→ взять военнопленных;
→ поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.
- Также Сырский сообщил, что Украина остановила российское продвижение на Покровском направлении – за последние шесть дней россияне не продвинулись там "ни на метр", на что повлияла Курская операция.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области сосредоточено около 60 000 российских солдат.
- Ранее глава государства сообщил, что на территории РФ удалось взять в плен более 600 россиян.
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