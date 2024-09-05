Бойцы Сил поддержки ВСУ с помощью огнеметных систем "Сівалка-ВМ8" поражают российских военных в Курской области – соответствующие кадры опубликовало Командование этих Сил.

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Боевую работу осуществляют защитники из подразделений радиационной, химической и биологической защиты Сил поддержки ВСУ – для поражения живой силы РФ применяются огнеметные системы "Севалка-ВМ8", бьющие специальными термобарическими снарядами.

В составе войск РХБ защиты Сил поддержки есть огнеметные подразделения – они поражают захватчиков на его позициях и в укрытиях по наиболее важным направлениям, добавило Командование.

На видео зафиксирован запуск термобарических боеприпасов из одной "Сівалки-ВМ8" – дальше видны попадания и очаги пламени.

"Сівалка-ВМ8" – украинская огнеметная система, отстреливающая неуправляемые авиаракеты С-8. По разным данным, может запускать 12-16 таких ракет. Максимальная дальность стрельбы ориентировочно составляет пять километров.

В августе на Курщине такие системы применили украинские десантники из 80 бригады для поражения российских военных и техники.

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