ЗСУ показали, як б'ють по росіянах у Курській області термобаричними боєприпасами – відео
Бійці Сил підтримки ЗСУ за допомогою вогнеметних систем "Сівалка-ВМ8" уражають російських військових у Курській області – відповідні кадри опублікувало командування цих сил.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Бойову роботу здійснюють захисники з підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ – для ураження живої сили РФ застосовуються вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8", які б'ють спеціальними термобаричними снарядами.
У складі військ РХБ захисту Сил підтримки є вогнеметні підрозділи – вони вражають загарбників на їхніх позиціях та в укриттях на найбільш важливих напрямках, додало командування.
На відео зафіксовано запуск термобаричних боєприпасів з однієї "Сівалки-ВМ8" – надалі видно влучання та осередки полум'я.
"Сівалка-ВМ8" – українська вогнеметна система, яка відстрілює некеровані авіаракети С-8. За різними даними, може запускати 12-16 таких ракет. Максимальна дальність стрільби орієнтовно становить 5 км.
- У серпні на Курщині такі системи застосували українські десантники з 80 бригади задля ураження російських військових та техніки.
Читайте також: Росія стягнула до Курської області 60 000 солдатів – Зеленський