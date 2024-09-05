Бійці Сил підтримки ЗСУ за допомогою вогнеметних систем "Сівалка-ВМ8" уражають російських військових у Курській області – відповідні кадри опублікувало командування цих сил.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Бойову роботу здійснюють захисники з підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ – для ураження живої сили РФ застосовуються вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8", які б'ють спеціальними термобаричними снарядами.

У складі військ РХБ захисту Сил підтримки є вогнеметні підрозділи – вони вражають загарбників на їхніх позиціях та в укриттях на найбільш важливих напрямках, додало командування.

На відео зафіксовано запуск термобаричних боєприпасів з однієї "Сівалки-ВМ8" – надалі видно влучання та осередки полум'я.

"Сівалка-ВМ8" – українська вогнеметна система, яка відстрілює некеровані авіаракети С-8. За різними даними, може запускати 12-16 таких ракет. Максимальна дальність стрільби орієнтовно становить 5 км.

У серпні на Курщині такі системи застосували українські десантники з 80 бригади задля ураження російських військових та техніки.

Читайте також: Росія стягнула до Курської області 60 000 солдатів – Зеленський