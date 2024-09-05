Сирський підтвердив, що РФ хотіла сама атакувати з Курщини, та назвав шість ключових цілей ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Telegram головкома)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ хотіла здійснити атаку з Курської області до початку української операції. В інтерв'ю CNN він озвучив шість ключових цілей України, зокрема – відволікання російських сил та взяття військовополонених.

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За його словами, Росія хотіла здійснити нову атаку з Курської області до початку української операції.

Сирський вважає, що операція на Курщині стала успіхом.

"Це зменшило загрозу наступу противника. Ми завадили їхнім діям. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб [ворог] міг відчути те, що відчуваємо ми щодня", – пояснив головком ЗСУ.

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Він окреслив такі ключові цілі української операції на Курщині:

→ не дати Росії використати область як плацдарм для нового наступу;

→ відволікти російські сили з інших напрямів;

→ створити зону безпеки;

→ запобігти обстрілам цивільних об'єктів через кордон;

→ взяти військовополонених;

→ підняти моральний дух українських військ та нації в цілому.

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