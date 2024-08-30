Влада закликала евакуюватися зі 183 населених пунктів Сумської області

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС)

Через інтенсивні російські обстріли мешканців 183 населених пунктів Сумської області закликають евакуюватися в безпечніші райони. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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На 30 серпня з прикордонних районів евакуювали понад 21 000 людей. Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх закликав керівників громад не зволікати, "ухвалити конкретні рішення й евакуювати людей".

"Є громади, які готові прийняти людей, готові надати помешкання і прийняти тих, хто потребує допомоги. Нас підтримують сусідні області, де підготовлене житло для тих, хто евакуюється", – додав Артюх.

Для підтримки й супроводу евакуйованих у кожному районі Сумської області створені координаційні штаби з проведення евакуації. У штабах людям надають інформацію про наявні місця для тимчасового проживання, про можливість отримання соціальної підтримки, правничої та іншої допомоги.

Жителі Сумщини, які вирішили виїздити у безпечніші місця, про час і місце евакуації можуть дізнатись у керівника громади або ж старости населеного пункту, зазначили в ОВА.

Також звертатись з приводу евакуації жителі можуть за телефонами: 095-386-43-06 (з 09:00 до 17:00), 050-650-70-83 та (0542) 77-96-77 (цілодобово).

Необхідну інформацію про місця збору, маршрути руху у межах гуманітарних коридорів, місця прибуття та першу необхідну допомогу можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за номером 1548.

7 серпня начальник Сумської ОВА Артюх підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації громадян з 23 населених пунктів п’яти громад Сумського району.

У ніч проти 30 серпня росіяни завдали авіаудару по Сумах, унаслідок атаки загинули дві людини.

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