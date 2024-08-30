Задимлення через російський удар по Сумах – влада розповіла, що робити мешканцям

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Росіяни вранці здійснили авіаудар по промисловій інфраструктурі Сум – через це у місті є чорний дим, рекомендовано, зокрема, закрити вікна й менше перебувати на відкритому повітрі. Про це повідомила обладміністрація.

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Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі обласного центру, через влучання сталося загоряння приміщень одного з підприємств, пише ОВА.

Зараз триває ліквідація усунення наслідків російської атаки, до цього часу в небі над містом видно чорний дим.

Попередньо фахівці виявили незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту.

Влада рекомендує жителям Сум таке:

→ закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі (особливо стосується людей, схильних до алергічних реакцій);

→ максимально обмежити перебування дітей на вулиці;

→ ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.

ДОВІДКА Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу.



Діоксид сірки — це безбарвний газ з різким задушливим запахом, при забрудненні повітря може нашкодити дихальній системі, порушувати функцію легень та викликати подразнення очей. Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу.Діоксид сірки — це безбарвний газ з різким задушливим запахом, при забрудненні повітря може нашкодити дихальній системі, порушувати функцію легень та викликати подразнення очей.

Через російський удар загинуло двоє людей, є постраждалі.

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