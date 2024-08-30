Задимлення через російський удар по Сумах – влада розповіла, що робити мешканцям
Росіяни вранці здійснили авіаудар по промисловій інфраструктурі Сум – через це у місті є чорний дим, рекомендовано, зокрема, закрити вікна й менше перебувати на відкритому повітрі. Про це повідомила обладміністрація.
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Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі обласного центру, через влучання сталося загоряння приміщень одного з підприємств, пише ОВА.
Зараз триває ліквідація усунення наслідків російської атаки, до цього часу в небі над містом видно чорний дим.
Попередньо фахівці виявили незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту.
Влада рекомендує жителям Сум таке:
→ закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі (особливо стосується людей, схильних до алергічних реакцій);
→ максимально обмежити перебування дітей на вулиці;
→ ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.
Діоксид сірки — це безбарвний газ з різким задушливим запахом, при забрудненні повітря може нашкодити дихальній системі, порушувати функцію легень та викликати подразнення очей.
- Через російський удар загинуло двоє людей, є постраждалі.
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