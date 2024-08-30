Задымление из-за российского удара по Сумам – власти рассказали, что делать жителям
Россияне утром совершили авиаудар по промышленной инфраструктуре Сум – из-за этого в городе есть черный дым, рекомендовано, в частности, закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе Об этом сообщила обладминистрация.
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Россияне ударили по промышленной инфраструктуре областного центра, из-за попадания произошло возгорание помещений одного из предприятий, пишет ОВА.
Сейчас идет ликвидация устранения последствий российской атаки, к этому времени в небе над городом виден черный дым.
Предварительно специалисты выявили незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота.
Власть рекомендует жителям Сум следующее:
→ закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе (особенно касается людей, склонных к аллергическим реакциям);
→ максимально ограничить пребывание детей на улице;
→ тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились при задымлении на открытой местности.
Диоксид серы – это бесцветный газ с резким удушающим запахом, при загрязнении воздуха может навредить дыхательной системе, нарушать функцию легких и вызвать раздражение глаз.
- Из-за российского удара погибли два человека, есть пострадавшие.
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