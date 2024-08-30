Задымление из-за российского удара по Сумам – власти рассказали, что делать жителям

Фото: Суспільне

Россияне утром совершили авиаудар по промышленной инфраструктуре Сум – из-за этого в городе есть черный дым, рекомендовано, в частности, закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе Об этом сообщила обладминистрация.

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Россияне ударили по промышленной инфраструктуре областного центра, из-за попадания произошло возгорание помещений одного из предприятий, пишет ОВА.

Сейчас идет ликвидация устранения последствий российской атаки, к этому времени в небе над городом виден черный дым.

Предварительно специалисты выявили незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота.

Власть рекомендует жителям Сум следующее:

→ закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе (особенно касается людей, склонных к аллергическим реакциям);

→ максимально ограничить пребывание детей на улице;

→ тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились при задымлении на открытой местности.

СПРАВКА. Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога.



Диоксид серы – это бесцветный газ с резким удушающим запахом, при загрязнении воздуха может навредить дыхательной системе, нарушать функцию легких и вызвать раздражение глаз. Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога.Диоксид серы – это бесцветный газ с резким удушающим запахом, при загрязнении воздуха может навредить дыхательной системе, нарушать функцию легких и вызвать раздражение глаз.

Из-за российского удара погибли два человека, есть пострадавшие.

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