Россияне били дронами по промышленному объекту в Полтавской области, пострадавших нет

Силы обороны сбили 12 из 18 "шахедов", еще четыре упали самостоятельно

Иллюстративное фото: Depositphotos

Россияне ударили дронами по промышленному объекту в Полтавской области, сообщил глава обладминистрации Филипп Пронин.

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По его словам, ночью оккупанты ударили беспилотниками по промышленному объекту в области, пострадавших нет.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что всего россияне били баллистической ракетой "Искандер-М" и 18 дронами-камикадзе Shahed.

Силы обороны сбили 12 из них, еще четыре были локационно потеряны (упали самостоятельно) – всего 16 беспилотников, написал военный.

Ночью 30 августа россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах – из-за пожара задымление воздуха в некоторых районах. Жителей города просят плотно закрыть окна и не выходить из дома до ликвидации последствий атаки.

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