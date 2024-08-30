Росіяни били дронами по промисловому об'єкту на Полтавщині, постраждалих немає
Ілюстративне фото: Depositphotos

Росіяни вдарили дронами по промисловому об'єкту у Полтавській області, повідомив очільник обладміністрації Філіп Пронін.

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За його словами, уночі окупанти вдарили безпілотниками по промисловому об'єкту в області, постраждалих немає.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що загалом росіяни били балістичною ракетою "Іскандер-М" та 18 дронами-камікадзе Shahed.

Сили оборони збили 12 з них, ще чотири були локаційно втрачені (впали самостійно) – загалом 16 безпілотників, написав військовий.

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