Росіяни били дронами по промисловому об'єкту на Полтавщині, постраждалих немає

Сили оборони збили 12 з 18 "шахедів", ще чотири впали самостійно

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Росіяни вдарили дронами по промисловому об'єкту у Полтавській області, повідомив очільник обладміністрації Філіп Пронін.

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За його словами, уночі окупанти вдарили безпілотниками по промисловому об'єкту в області, постраждалих немає.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що загалом росіяни били балістичною ракетою "Іскандер-М" та 18 дронами-камікадзе Shahed.

Сили оборони збили 12 з них, ще чотири були локаційно втрачені (впали самостійно) – загалом 16 безпілотників, написав військовий.

Уночі 30 серпня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах – через пожежу є задимлення повітря в деяких районах. Жителів міста просять щільно зачинити вікна та не виходити з дому до ліквідації наслідків атаки.

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