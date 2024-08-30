Росіяни атакували Суми – загинула людина, вісім постраждалих, триває ліквідація наслідків: фото

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини

Фото: Суспільне

Через російський авіаудар по Сумах поранено дев'ятьох людей, триває ліквідація наслідків пожежі. Про це повідомила обласна прокуратура.

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Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

За даними слідства, 30 серпня близько 1:30 ночі росіяни здійснили авіаудар по підприємству у Сумах, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

Через атаку РФ отримали поранення дев'ять осіб, триває ліквідація наслідків пожежі, зазначає відомство.

Вранці обладміністрація попросила жителів Сум щільно зачинити вікна та не виходити з дому до ліквідації наслідків атаки.

ОНОВЛЕНО об 11:30. Через атаку загинула 48-річна жінка, попередньо, вісім людей поранено. Ліквідація наслідків пожежі триває, повідомила облпрокуратура.

Сумська філія Суспільного публікує фото задимлення:

Фото: Суспільне

Росіяни вдарили дронами по промисловому об'єкту у Полтавській області, постраждалих немає. Росіяни атакували Нікопольщину – пошкоджено підприємство, теж без жертв. Сили оборони збили 12 з 18 "шахедів", ще чотири впали самостійно, ще РФ била "Іскандером-М".

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