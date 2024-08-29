Сили оборони збили 60 "шахедів", ще 14 впали, також знищено дві ракети Х-59/69

Росіяни били ще двома ракетами – їх тип встановлюється

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Сили оборони збили 60 з 74 російських дронів-камікадзе Shahed, а ще 14 безпілотників упали, також знищено дві ракети Х-59/69 з трьох. Окупанти били ще двома ракетами невстановленого типу. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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У ніч проти 29 серпня росіяни атакували Україну трьома керованими авіаракетами Х-59/69 – запускали з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ, ще з цього ж напрямку атакували двома ракетами, тип яких встановлюється, написав військовий.

До того ж загарбники атакували 74 "шахедами" з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська, додав командувач.

У відбитті повітряного нападу взяли участь авіація, зенітні ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони – захисникам вдалося збити дві Х-59/69 та 60 "шахедів", а ще 14 були локаційно втрачені (тобто упали) на території України, пояснив Олещук.

Загалом українська протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.

Раніше вранці стало відомо про пошкодження та займання через падіння уламків безпілотників РФ у Києві .

У Черкасах сталася пожежа на території одного з приватних підприємств внаслідок падіння уламків БпЛА.

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