РФ атакує дронами – Повітряні сили повідомили про рух БпЛА

Тривоги в областях тривають з ночі

Ілюстративне фото: Depositphotos

Росія атакує Україну дронами – Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух безпілотників у низці областей.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Військові повідомили про такий рух російських дронів станом на 07:30:

→ БпЛА на сході Житомирщини, курсом на Київщину;

→ на Чернігівщині курсом на південь;

→ з Черкащини на Київщину;

→ курсом на Черкаси;

→ на Полтавщині курсом на захід.

Повітряні тривоги в областях тривають з ночі.

Раніше вранці стало відомо про пошкодження та займання через падіння уламків безпілотників РФ у Києві .

У Черкасах сталася пожежа на території одного з приватних підприємств внаслідок падіння уламків БпЛА.

28 серпня росіяни здійснили авіаудар по Куп'янську Харківської області – є постраждалі та руйнування.

Читайте також: Уламки російського дрона впали на Обухівське шосе – загорілись автівка та трава