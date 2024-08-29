РФ атакує дронами – Повітряні сили повідомили про рух БпЛА
Росія атакує Україну дронами – Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух безпілотників у низці областей.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Військові повідомили про такий рух російських дронів станом на 07:30:
→ БпЛА на сході Житомирщини, курсом на Київщину;
→ на Чернігівщині курсом на південь;
→ з Черкащини на Київщину;
→ курсом на Черкаси;
→ на Полтавщині курсом на захід.
Повітряні тривоги в областях тривають з ночі.
У Черкасах сталася пожежа на території одного з приватних підприємств внаслідок падіння уламків БпЛА.
- 28 серпня росіяни здійснили авіаудар по Куп'янську Харківської області – є постраждалі та руйнування.
Читайте також: Уламки російського дрона впали на Обухівське шосе – загорілись автівка та трава