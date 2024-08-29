У Черкасах сталася пожежа унаслідок падіння уламків російських дронів

Ілюстративне фото: Pacific Press

Росія атакує Україну дронами – у Черкасах сталася пожежа внаслідок падіння уламків, повідомив очільник обладміністрації Ігор Табурець.

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Полум'я зайнялося унаслідок падіння уламків БпЛА на території одного з приватних підприємств Черкас, написав він.

За даними посадовця, триває ліквідація пожежі, працюють оперативні служби.

Раніше вранці стало відомо про пошкодження та займання через падіння уламків безпілотників у Києві.

28 серпня росіяни здійснили авіаудар по Куп'янську Харківської області – є постраждалі та руйнування.

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