Уламки російського дрона впали на Обухівське шосе – загорілись автівка та трава

Фото: ДСНС

У Київській області уламки російського дрона впали на проїжджу частину Обухівського шосе – загорілись автівка та трав'яний настил, травмовано водія. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину Обухівського шосе на Київщині – через це загорілась легкова машина, а також трав'яний настил площею 100 метрів квадратних, пише ДСНС.

За даними відомства, рятувальники ліквідували полум'я, травмованого водія ж передали медикам:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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