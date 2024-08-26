Обломки российского дрона упали на Обуховское шоссе – загорелись машина и трава
В Киевской области обломки российского дрона упали на проезжую часть Обуховского шоссе – загорелись автомобиль и травяной настил, травмирован водитель. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Обломки российского беспилотника упали на проезжую часть Обуховского шоссе в Киевской области – из-за этого загорелась легковая машина, а также травяной настил площадью 100 квадратных метров, пишет ГСЧС.
По данным ведомства, спасатели ликвидировали пламя, травмированного водителя же передали медикам:
- 26 августа россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".
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