Обломки российского дрона упали на Обуховское шоссе – загорелись машина и трава

Фото: ГСЧС

В Киевской области обломки российского дрона упали на проезжую часть Обуховского шоссе – загорелись автомобиль и травяной настил, травмирован водитель. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Обломки российского беспилотника упали на проезжую часть Обуховского шоссе в Киевской области – из-за этого загорелась легковая машина, а также травяной настил площадью 100 квадратных метров, пишет ГСЧС.

По данным ведомства, спасатели ликвидировали пламя, травмированного водителя же передали медикам:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

26 августа россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

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