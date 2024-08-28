Росіяни вдарили по Куп'янську, попередньо, авіабомбою ФАБ-500 – 14 постраждалих

Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури

Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни здійснили авіаудар по Куп'янську Харківської області – постраждало 14 осіб, є руйнування. Про це повідомила обласна прокуратура.

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Удар прийшовся по центру міста, зазначив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

За даними слідства, близько 16:00 росіяни здійснили авіаудар по Куп'янську, попередньо, використавши бомбу ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).

Через удар постраждали 14 осіб, серед них — троє поліціянтів, а також пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, зазначають правоохоронці.

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Telegram Олег Синєгубов

Фото: Telegram Олег Синєгубов

Фото: Telegram Олег Синєгубов

Фото: Telegram Олег Синєгубов

Фото: Telegram Олег Синєгубов

Розпочато досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – до 12 років тюрми.

ФАБ-500 – це бомба загальною вагою 500 кг з фугасною боєголовкою. Бойова частина авіабомби становить, за різними даними, 200-300 кг. Універсальний модуль збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

27 червня загарбники вперше здійснили удар по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з УМПК, були руйнування.

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