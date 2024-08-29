Силы обороны сбили 60 "шахедов", еще 14 упали, также уничтожены две ракеты Х-59/69

Еще россияне били еще двумя ракетами – их тип устанавливается

Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Силы обороны сбили 60 из 74 российских дронов-камикадзе Shahed, при этом еще 14 беспилотников упали, а также уничтожены две ракеты Х-59/69 из трех. К тому же оккупанты били еще двумя ракетами неустановленного типа. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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В ночь на 29 августа россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиаракетами Х-59/69 – запускали из воздушного пространства Курской и Белгородской области РФ, еще с этого же направления атаковали двумя устанавливаемыми ракетами, написал военный.

К тому же захватчики атаковали 74 "шахедами" из районов Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска, добавил командующий.

В отражении воздушного нападения приняла участие авиация, зенитные ракетные войска, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны – защитникам удалось сбить две Х-59/69 и 60 "шахедов", а еще 14 были локационно потеряны (то есть упали) на территории Украины, – пояснил Олещук.

В целом украинская противовоздушная оборона работала в рамках Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.

Ранее утром стало известно о повреждениях и возгораниях из-за падения обломков беспилотников РФ в Киеве .

В Черкассах произошел пожар на территории одного из частных предприятий в результате падения обломков БпЛА.

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