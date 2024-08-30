Власти призвали эвакуироваться из 183 населенных пунктов Сумской области

На 30 августа из приграничных районов эвакуировано более 21 000 человек, сообщила Сумская ОВА

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Из-за интенсивных российских обстрелов жителей 183 населенных пунктов Сумской области призывают эвакуироваться в более безопасные районы. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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На 30 августа из приграничных районов были эвакуированы более 21 000 человек. Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх призвал руководителей общин не медлить, "принять конкретные решения и эвакуировать людей".

"Есть общины, которые готовы принять людей, готовы предоставить жилье и принять нуждающихся в помощи. Нас поддерживают соседние области, где подготовлено жилье для эвакуируемых", – добавил Артюх.

Для поддержки и сопровождения эвакуированных в каждом районе Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуации. В штабах людям предоставляют информацию об имеющихся местах для временного проживания, о возможности получения социальной поддержки, юридической и другой помощи.

Жители Сумской области, которые решили выезжать в более безопасные места, о времени и месте эвакуации могут узнать у руководителя общины или старосты населенного пункта, отметили в ОВА.

Также обращаться по поводу эвакуации жители могут по телефонам: 095-386-43-06 (с 09:00 до 17:00), 050-650-70-83 и (0542) 77-96-77 (круглосуточно).

Необходимую информацию о местах сбора, маршрутах движения в рамках гуманитарных коридоров, местах прибытия и первую необходимую помощь можно узнать, позвонив на горячую линию Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по номеру 1548.

7 августа начальник Сумской ОВА Артюх подписал распоряжение о внедрении обязательной эвакуации граждан из 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района.

В ночь на 30 августа россияне нанесли авиаудар по Сумам, в результате атаки погибли два человека.

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