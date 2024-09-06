Россияне ударили по Сумской области – погиб человек, среди пяти пострадавших двое детей

Фото: Сумская областная прокуратура

Россияне нанесли авиаудар по Краснополью Сумского района – ударили по гражданской инфраструктуре, погибла женщина, среди пятерых раненых двое детей. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным следствия, 6 сентября около 15:00 россияне сбросили, предварительно, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье.

Из-за атаки в собственном доме погибла 66-летняя женщина, ранены еще пять человек: среди них 15-летняя девушка и 16-летний парень, также повреждены около 15 частных домовладений, сообщила прокуратура.

Карта: Deepstate

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Вечером 31 августа войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по колонне зерновозов в Сумской области, один человек погиб.

1 сентября в Сумах россияне нанесли удар по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

В течение ночи 3 сентября российские оккупационные войска нанесли массированный удар по железнодорожным объектам в Днепропетровской и Сумской областях.

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