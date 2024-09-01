Россия ударила по центру реабилитации детей и детскому дому в Сумах

В результате очередной российской атаки есть пострадавшие

Фото: Общественное Сумы

В Сумах россияне нанесли удар по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

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Он заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Завтра с 08:00 в школе №22 будет развернут штаб, прием будет осуществляться с 9:00.

Ранее Сумская областная военная администрация сообщила, что днем 1 сентября враг нанес авиационный удар по инфраструктуре Сумской общины – зафиксированы три взрыва, предварительно есть пострадавшие.