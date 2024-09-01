Росія вгатила по центру реабілітації дітей та дитячому будинку у Сумах
У Сумах росіяни завдали удару по приміщенню закладу освіти, де розташовано центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
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Він запевнив, що всім постраждалим надається необхідна допомога.
Завтра з 08:00 у школі №22 буде розгорнуто штаб, прийом буде здійснюватиметься з 9:00.
Раніше Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що вдень 1 вересня ворог завдав авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади – було зафіксовано три вибухи, попередньо, є постраждалі.
- 1 вересня росіяни також завдали чергового масованого ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали понад 40 людей.
- Руйнувань зазнали виключно об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема харківський Палац спорту.