Вже понад 40 постраждалих. Відео пожеж і руїн внаслідок російського терору проти Харкова

Росія знову тероризує Харків – 1 вересня вона завдала ударів по цивільній інфраструктурі і просто по місту. Про це написав президент Володимир Зеленський і опублікував відео наслідків від Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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"І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", – написав він.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них п’ятеро дітей.

Він також зазначив, що одне з ракетних влучань було у спорткомплекс – там триває операція з розбору завалів, під ними досі можуть перебувати люди.

Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів, наразі він у безпеці.

Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість влучань, частина із них – у землю.

Фото: Telegram Синєгубова

Національний олімпійський комітет України уточнив, що Росія зруйнувала харківський Палац спорту.

"Вчергове нагадуємо, що #RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", – йдеться у повідомленні.

Фото: НОК

Також серед пошкоджень – відділення "Нової пошти", магазини, торговельний центр, автомобілі.

30 серпня, починаючи з 15:15, Збройні сили РФ завдали масовані авіаудари по Харкову.

У результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 квадратних метрів. Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення.

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