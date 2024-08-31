Через російський авіаобстріл у Харкові вже майже сотня постраждалих

Фото: ДСНС

Кількість постраждалих в результаті російської атаки на Харків 30 серпня зросла до 97 людей. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий", – йдеться в повідомленні.

Також, за уточненими даними, загинули шість, а не сім осіб: це чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, її дані встановлюють.

Синєгубов нагадав, що РФ здійснила авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському районах та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирні будинки, 11 приватних будинків, три адмінбудівлі, два заклади освіти, 47 торговельних закладів, 57 автомобілів, два складські приміщення, 10 гаражів одне приміщення підприємства.