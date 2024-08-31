Из-за российского авиаобстрела в Харькове уже почти сотня пострадавших

Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьков 30 августа возросло до 97 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Пострадали 97 человек, из них 22 несовершеннолетних. У пяти детей состояние удовлетворительное, у 17-летней девушки – тяжелое", – сказано в сообщении.

Также, по уточненным данным, погибли шесть, а не семь человек: это мужчина 74 лет, девушка 18 лет, ребенок 14 лет, женщина 73 лет, мужчина 49 лет и деблокированная последней женщина, ее данные устанавливают.

Синегубов напомнил, что РФ совершила авиационный обстрел ФАБ-500 в пяти локациях в Индустриальном, Слободском районах и центральной части города. Повреждены 82 многоквартирных дома, 11 частных домов, три админздания, два учебных заведения, 47 торговых заведений, 57 автомобилей, два складских помещения, 10 гаражей одно помещение предприятия.