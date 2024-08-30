Авиаудары РФ по Харькову. Число травмированных возросло до 77 человек – фото
Выросло количество травмированных в результате российских авиаударов по Харькову днем в пятницу, 30 августа. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По данным спасателей, жертвами российской атаки стали семь человек. Среди погибших – ребенок 2009 года рождения.
Также в результате ударов травмированы 77 человек, из них 18 детей.
Спасатели ликвидируют пожар, разбирают завалы и проводят поисковые работы.
Как сообщил Офис генерального прокурора, 30 августа, начиная с 15:15, Вооруженные силы РФ нанесли массированные авиаудары по Харькову. Попадания зафиксированы в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и Слободском районах областного центра.
В Индустриальном районе – прямое попадание авиационного боеприпаса в 12-этажный жилой дом.
По информации спасателей, в результате попадания авиабомбы в жилую 12-этажку произошли разрушения конструкций и пожар площадью около 1500 квадратных метров. В 19:20 пожар был локализован.
- В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, есть пострадавшие.
- 27 августа россияне нанесли удар по Изюму Харьковской области, в результате чего пострадали 12 человек.
Читайте также: Россияне атаковали Сумы – двое погибших, есть пострадавшие, идет ликвидация последствий