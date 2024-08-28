Россияне ударили по Изюму из "Торнадо": 12 пострадавших, в том числе дети

Один человек был госпитализирован, сообщил Олег Синегубов

РСЗО "Торнадо" (Фото: ресурс оккупантов)

Вечером 27 августа россияне нанесли удар по Изюму Харьковской области, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его информации, во вторник около 22:00 оккупанты ударили по городу из реактивной системы залпового огня "Торнадо".

В результате атаки пострадали 12 человек:

→ один человек госпитализирован;

→ семь человек получили острую реакцию на стресс (из них четверо детей в возрасте от трех до 16 лет);

→ два человека получили легкие ранения;

→ два человека получили порезы конечностей (серди них – 13-летний ребенок).

Также повреждения получили дома и хлебопекарное предприятие.

14 августа в Харьковской области россияне ударили FPV-дроном по машине медицинского батальона "Госпитальеры".

23 августа россияне атаковали управляемой авиабомбой один из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области. Жертвами удара стали два человека.

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