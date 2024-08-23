В Харьковской области после атаки РФ из-под завалов достали тела двух людей – фото

Последствия удара (Фото: ГСЧС Харьковской области)

В ночь на 23 августа россияне атаковали управляемой авиабомбой один из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области. В результате удара есть погибшие и травмированная. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным спасателей, оккупанты ударили КАБом по прифронтовому населенному пункту Боровской общины. В результате удара разрушены жилые дома, в одном из которых возник пожар.

Из-под завалов разрушенного дома спасатели изъяли тела двух погибших – мужчины 1963 года рождения и женщины 1965 года рождения. Также в результате вражеских обстрелов травмы получила 78-летняя женщина.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

18 августа россияне ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу города Белополье – погиб мужчина, его несовершеннолетняя дочь ранена.

22 августа россияне нанесли авиаудары по одной из приграничных общин Сумской области. В результате атаки погибли два человека.

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