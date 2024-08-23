У Харківській області після російської атаки з-під завалів дістали тіла двох людей – фото

Наслідки удару (Фото: ДСНС Харківської області)

У ніч проти 23 серпня росіяни атакували керованою авіабомбою один із населених пунктів Ізюмського району Харківської області. Унаслідок удару є загиблі й травмована. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За даними рятувальників, окупанти вдарили КАБом по прифронтовому населеному пункту Борівської громади. Унаслідок удару зруйновано житлові будинки, в одному з яких виникла пожежа.

З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих людей – чоловіка 1963 року народження та жінки 1965 року народження. Також у результаті ворожого обстрілу травми отримала 78-річна жінка.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

18 серпня росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу міста Білопілля – загинув чоловік, його неповнолітня донька поранена.

22 серпня росіяни завдали авіаударів по одній із прикордонних громад Сумської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

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