У Харківській області після російської атаки з-під завалів дістали тіла двох людей – фото
У ніч проти 23 серпня росіяни атакували керованою авіабомбою один із населених пунктів Ізюмського району Харківської області. Унаслідок удару є загиблі й травмована. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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За даними рятувальників, окупанти вдарили КАБом по прифронтовому населеному пункту Борівської громади. Унаслідок удару зруйновано житлові будинки, в одному з яких виникла пожежа.
З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих людей – чоловіка 1963 року народження та жінки 1965 року народження. Також у результаті ворожого обстрілу травми отримала 78-річна жінка.
- 18 серпня росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу міста Білопілля – загинув чоловік, його неповнолітня донька поранена.
- 22 серпня росіяни завдали авіаударів по одній із прикордонних громад Сумської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей.
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