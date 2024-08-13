У понад 200 населених пунктах Харківської області ввели подовжену комендантську годину

За даними ОВА, таке рішення ухвалили для забезпечення ефективної роботи Сил оборони

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

З 13 серпня у Харківській області ввели подовжену комендантську годину у 201 населеному пункті: з 17:00 до 09:00. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За даними Синєгубова, йдеться про 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 – Чугуївського, 41 – Харківського, 42 – Богодухівського та 73 – Куп‘янського районів.

За його словами, таке рішення ухвалили для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних, адже на цих фронтових прикордонних територіях "вкрай небезпечно проживати".

13 серпня українське військове командування ввело обмеження на переміщення усіх категорій громадян у 20-кілометровій прикордонній зоні Сумської області – допуск здійснюється лише для тих, хто має місцеву реєстрацію.

7 серпня повідомлялося, що від початку тижня у Харківській області зазначається значне посилення кількості обстрілів із боку Росії, зокрема – району Вовчанська, що може вказувати на наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

9 серпня ЗСУ повідомили, що росіяни готуються до ведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови, а також у районі агрегатного заводу.

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